Трамп высказался о Путине словами "доверять, но проверять"

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказался о российском лидере Владимире Путине. Глава Америки заявил, что доверяет президенту России, но с оговоркой.

Трамп пояснил, что не готов слепо верить Путину. "Доверяй, но проверяй", — отметил глава США. При этом американский президент выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово и сделка с Россией будет устойчивой.

Премьер Великобритании Кир Стармер 27 февраля прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по ряду тем, включая Украину. В Британии считают, что без помощи со стороны Штатов перемирие на Украине можно будет легко нарушить, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.