Прогресс в вопросе урегулирования украинского кризиса отметил президент США. Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме позитивно оценил шаги России в этом направлении, передает Reuters.

В начале встречи с британским премьером Трамп выразил уверенность, что в случае достижения договоренности по мирному урегулированию на Украине Москва не станет его нарушать. Также Трамп повторил свое заявление по поводу украинского членства в НАТО. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что этого не произойдет.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к мирному решению кризиса. Российский президент Владимир Путин подчеркивал: Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.