"Большая утрата для шахматного мира": умер Борис Спасский

Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Ему было 88 лет. Трагические новости сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Причины смерти гроссмейстера не называются. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

"Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны", — заявил Филатов в беседе с ТАСС.

О кончине Спасского скорбит весь мир. "Это очень большая утрата для всего шахматного мира", — отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В борьбе за шахматную корону он обыграл советского гроссмейстера Тиграна Петросяна.

В 1972 году на чемпионате мира Спасский потерпел поражение. Он уступил американцу Роберту Фишеру, пишет РИА Новости.