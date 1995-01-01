Журналист Додолев раскрыл детали убийства Листьева: "Задание было просто вывести его из игры"

Первого гендиректора ОРТ Влада Листьева не намеревались убивать. Заказчик преступления хотел припугнуть телепродюсера. Об этом заявил журналист Евгений Додолев.

Детали убийства Листьева Додолев узнал от бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, стоявшие за преступлением бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский просто наняли неграмотных исполнителей.

"Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать", — заявил журналист.

Олигарх был далеко не в восторге, когда узнал, чем завершилась попытка припугнуть гендиректора ОРТ. "Березовский был напуган и огорчен, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала", — рассказал Литвиненко Додолеву.

Напомним, Влад Листьев был убит 1 марта 1995 года. Киллер подкараулил гендиректора ОРТ в подъезде его дома в Москве. Официально это преступление не раскрыто до сих пор, пишет News.ru.