В курском приграничье российские войска продолжают наступательные действия, выдавливая украинских террористов с нашей территории. Накануне освобожден населенный пункт Никольский. Он находится в 12 километрах севернее Суджи, там в клещах оказалась украинская группировка, и наши войска сжимают ее с двух сторон. Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийской бригады десантников сорвали доставку резервов боевиков к передовой.

Во время воздушной разведки беспилотник обнаружил передвижение техники ВСУ в сторону линии соприкосновения. Неприятель готовился к атаке на населенный пункт, который зачищали наши штурмовики. Получив координаты целей, "Ураганы" точно отработали по заданному квадрату осколочно-фугасными боеприпасами, нанеся максимальный урон вооружению и живой силе противника.

Огневые точки ВСУ в приграничье ликвидирует и армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52М, поддерживая наземную группировку, нанес ракетный удар по вражеским бронемашинам и автомобилям, скрытым в лесополосе. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены.

Появились новые кадры освобождения населенного пункта Погребки от Минобороны. Атаковав противника сразу с нескольких направлений, военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки "Север" установили российский триколор над поселком. Но враг не сразу отступил, и на помощь пришли артиллеристы ВДВ.