Военнослужащие группировки "Центр" удостоились ведомственных наград

Ведомственные награды вручены бойцам подразделения материально-технического обеспечения группировки "Центр".
За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач на самых опасных направлениях, военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" первой и второй степени.
"Было награждение медалью "За боевые отличия" за выполнение боевых задач по охране продсклада. В мои обязанности входит патрулирование территории продсклада, наблюдение за воздушной и наземной обстановкой, а также пропускной пункт", - рассказал Андрей Шехирев, гранатометчик взвода охраны.