Военнослужащие группировки "Центр" удостоились ведомственных наград

Ведомственные награды вручены бойцам подразделения материально-технического обеспечения группировки "Центр".

За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач на самых опасных направлениях, военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" первой и второй степени.