Примеры мужества: как представители разных советских республик вносили вклад в Победу

Фронтовые герои вряд ли могли обходиться без достижений и в мирное время. В послевоенные годы многие бойцы одерживали победы уже в своей профессиональной деятельности. Публикуя материалы о них, Минобороны подчеркивает: отстаивали, а затем и восстанавливали наше государство представители всех национальностей.

Арташес Бегларян - советский армянин. Попал на фронт после окончания мединститута. Полученные там знания помогли спасти сотни жизней. Вот лишь один эпизод из его наградного листа: "В период ожесточенных контратак противника капитан Бегларян оказал помощь 160 раненым, из коих 30 бойцов сделал переливание крови".

После войны Бегларян стал доктором наук, завкафедрой и деканом Ереванского мединститута. Под его руководством три десятка молодых ученых защитили кандидатские.

Белоруссия подарила стране художника и к тому же летчика-аса Михаила Зелёнкина. Он совершил более 200 боевых вылетов. Провел около полусотни воздушных боев, из которых противники редко уходили живыми. За август 1943 года Зелёнкин лично сбил 20 самолетов. В 1946-м получил звание Героя Советского Союза. Вернувшись к довоенной деятельности, оформлял улицы Минска. Стал членом союза художников СССР.

А молодого таджикского учителя Тэшабоя Адилова война заставила сменить указку на снайперскую винтовку. Уже в 1941-м на его счету было 114 уничтоженных немцев. После ранения красноармеец Адилов совместил педагогический и стрелковый таланты, воспитав 25 успешных снайперов. А когда закончилась война, вернулся к работе учителя, стал директором школы.

Представитель соседней республики, выходец из казахских кочевников Баурджан Момыш-Улы в ноябре 1941-го командовал полком в составе легендарной Панфиловской дивизии. В боях за Москву батальон под командованием товарища Момыш-Улы храбро сражался с врагом и нанес ему чувствительные удары. Он прошел всю войну. Дослужился до полковника. После увольнения в запас взялся за перо. Ценители военной литературы знают его по произведениям "За нами Москва", "Записки офицера".

Молодой русский учитель из Сибири Николай Глазов призвался еще в 1939-м. В начале войны направлен в офицерское училище. После которого сразу попал в топку Курской дуги. Которая, впрочем, только закалила артиллериста-зенитчика, командующего взводом. После войны старший лейтенант Глазов решил посвятить себя Богу. Ушел в монастырь. Принял постриг с именем Нифонт. Со временем возведен в сан игумена и архимандрита.

Среди героев проекта – представители разных национальностей, республик и профессий. Все они доказывают единство и самоотверженность советского народа.