Сезон пожаров начался в Приморье раньше обычного

Языки пламени с неимоверной скоростью подбираются к поселку Витязь. Остановить огонь пытаются не только профессиональные спасатели, но также добровольцы и местные жители.

Сильный ветер не дает потушить огонь быстро. Более двенадцати часов пожарные боролись со стихией.

"Остановили огонь буквально в 150 метрах от жилых построек. Жилые дома не пострадали, пожар ликвидирован", - сообщил Валентин Лысенко, начальник 10-го ОПС по охране Хасанского округа.

Пламя стеной сейчас практически по всему Приморью. Машинам приходится проезжать по трассам сквозь густые клубы дыма. Сезон пожаров в этом году начался на две недели раньше привычных сроков. Почти бесснежная зима, конечно, усугубила пожароопасную обстановку в крае, в такой сухой траве огонь очень быстро разгорается и оставляет после себя гектары выжженной земли".

Опасная ночь выдалась и в селе Струговка. Загорелась сухая трава на поляне. Дмитрий рассказыает, что огонь уже вплотную подошел к его дому. Но пожарным удалось спасти жилье.

По всему краю огонь уже прошел более 1300 гектаров. Большинство возгораний спасателям удается потушить. Но ситуацию усложняет не только сильный ветер и сухая трава. Большинство палов - дело рук человека.

"Основные причины распространения огня - это поджоги, неубранный мусор, сухая растительность", - отметил Илья Малахов, заместитель министра ГОЧС Приморского края.

В 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести районах действует режим повышенной готовности. Жителям напоминают, что сейчас запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, поджигать сухую траву. Нарушителям грозит штраф.