"Прогресс МС-30" выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30". Он успешно стартовал с космодрома Байконур.

"Прогресс" доставит на международную космическую станцию более двух с половиной тонн грузов - это аппаратура и оборудование для научных экспериментов, продовольствие, питьевая вода, топливо для дозаправки МКС.

Кроме того, наш экипаж получит новый скафандр "Орлан" для выхода в открытый космос. Полет грузовика займет около двух суток. Стыковка с модулем "Звезда" намечена на воскресенье.