Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Весна стартует с мощного импульса – вам хочется действовать и достигать целей! Главное – не распыляться на сто задач, выберите самое главное и вперед.

Тельцы

Уделите время себе: впереди месяц размышлений и пересмотра ценностей. У вас могут появиться важные мысли, которые могут изменить будущее.

Близнецы

Начало весны вдохновляет на общение – ждите новостей, сообщений, встреч. Самое время обновить соцсети, написать пост или встретиться с друзьями.

Раки

Используйте энергию дня, чтобы заявить о себе и продвинуться в карьере или бизнесе. Важно не забывать о планировании – хаос вам сейчас совсем не нужен.

Львы

Меркурий вошел в родственный для вас знак Овна. Подходящий момент для того, чтобы начинать учебу или паковать чемоданы, если у вас в планах путешествия.

Девы

У вас могут появиться неожиданные расходы или споры о деньгах с близкими. Старайтесь не принимать решений сгоряча, сначала разберитесь во всех деталях.

Весы

Ретро-Венера намекает: будьте осторожнее в личной жизни! Спонтанные знакомства, страстные романы или предложения могут стать неприятными сюрпризами.

Скорпионы

Хороший день для того, чтобы составить новый распорядок дня или пересмотреть свои рутины и привычки. Начните весну организованно и почувствуете прилив сил.

Стрельцы

Ваш творческий потенциал на пике – идеи рождаются легко, настроение приподнятое. Если есть возможность, займитесь любимым делом, уделите время хобби.

Козероги

Домашние заботы выходят на первый план: пора сделать перестановку, навести уют. Весна - время обновления, так что можно начать с собственного пространства.

Водолеи

Насыщенный день: хорошо составлять планы, договариваться, разбираться с документами. Если давно откладывали важные звонки - пора брать телефон в руки!

Рыбы

Финансы требуют внимания: прежде чем делать сегодня покупки, подумайте дважды. Возможны интересные предложения, но не все из них окажутся выгодными.