ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.
За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Они дали признательные показания. Уточняется, что после преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам.
Известно, что злоумышленники получили от Киева бомбу через тайник. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.
"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы", - добавили в ведомстве.