Украинские власти начали массовые аресты крупных военных чинов. Об этом рассказал бывший советник экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

По словам Назарова, высокопоставленных военных начали привлекать к уголовной ответственности, сделав "шаг в опасном направлении". Генерал обвинил киевский режим в том, что он нарушил "договор и правовую норму боевого иммунитета".

Украинские средства массовой информации уточняют, что в конце января Государственное бюро расследований Украины задержало двух генералов и полковника ВСУ. Им вменяется халатность.

Однако Назаров подчеркнул, что оценивать решения военных нельзя с позиции некоего будущего опыта: "Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие тогда, когда они принимали эти решения" (цитата по РИА Новости).

Ранее бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что его отправили на передовую после критики в адрес киевского режима. Военный обвинил нынешние власти Украины в неготовности к российской специальной военной операции.

Потери ВСУ неуклонно растут. Министерство обороны России сообщалось, что с августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боев на курском направлении 63 595 военнослужащих. Также уничтожено большое количество вражеской боевой техники.