"Популярность преодолима": Меньшова рассказала о стремлении к простой жизни

Юлия Меньшова родилась в семье знаменитого режиссера Владимира Меньшова и популярной актрисы Веры Алентовой. Со стороны кажется, что ее жизнь похожа на сказку, многие мечтали бы оказаться на ее месте, однако в свежем интервью Юлия рассказала, что в детстве было много сложностей именно из-за того, к какой семье она принадлежала.

"Мои родители очень редко приходили на школьные собрания, к нам редко могли прийти в гости мои друзья, потому что мама готовилась к спектаклю, а папа устал после съемок. Они имели полное право говорить „нет“, но для меня это был довольно болезненный момент", - призналась Меньшова.

Она мечтала о простой жизни, поэтому постаралась сделать так, чтобы ее дети, сын Андрей и дочь Таисия, не страдали в детстве от того же, что причиняло боль ей. Меньшова попыталась обеспечить своей семье то, чего не было у нее, - быть обыкновенной мамой. Например, она отправила детей в самые обычные школы, регулярно посещала родительские собрания, ходила в магазин, готовила. Да и после того, как сын и дочь выросли, Юлия Меньшова предпочитает вести скромный, не выделяющийся образ жизни.

"Я люблю ездить за рулем. Люблю сама покупать продукты. Мне это нравится. Люблю сама понимать, хорошее мясо или плохое, классный помидор или не очень. Если опаздываю, могу спуститься в метро — у нас оно очень красивое и быстрое. Я не согласна жить ни по каким правилам, которые меня хоть в чем-то ограничивают. Поэтому популярность преодолима", - заключила ведущая в в программе "ИЗОЛЕНТА Live".