Задержанный объяснил, почему согласился на теракт против митрополита Тихона

Задержанный за подготовку убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) рассказал во время допроса, что его склоняли к совершению этого преступления угрозами. Завербовавшие мужчину сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) угрожали расправиться с его семьей.

В эфире телеканала "Россия 24" были продемонстрированы кадры допроса, который проводят сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Задержанный рассказал, что ему приказали следить за передвижениями митрополита Тихона "под угрозой расправы, убийства моих родственников".

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. У злоумышленников нашли самодельное взрывное устройство — его предписывалось заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве.

Изначально преступники хотели реализовать свои планы в январе, но Поповича задержали. Покушение, по словам Иванковича, перенесли на конец февраля. Однако российские правоохранители сорвали преступные планы.

Новость о предотвращении теракта против митрополита Тихона появилась через день после того, как российский лидер Владимир Путин потребовал от сотрудников спецслужб пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество посредством терактов, стравить разные национальности и религии в России.