Надежда Бабкина оказалась между двух мужчин

Надежда Бабкина готовится к тройному юбилею. Ее ансамбль "Русская песня" отмечает 50 лет со дня основания. Самой артистке исполнится 75 лет. А еще певица намерена отпраздновать 80-летие Победы. По такому уникальному случаю артистка готовит новую постановку "Василий Теркин". Главную роль исполнит актер Сергей Никоненко. Премьера пройдет 9 мая, сообщает "Мир новостей".

"Какая там правда, как он это делает! Никоненко там и рассказчик, и он пишет историю жизни: как появляются дети, как молодые пацаны приходят на войну. Вот и параллель сегодняшнего дня. Это история нашего государства. Мы никогда не сможем от этого избавиться, как бы кто не говорил, что надо это забыть. Народная память держит это все в крови", - заявила Бабкина на пресс-конференции, оказавшаяся между двух мужчин: актером Владимиром Стержаковым и директором театра "Русская песня" Сергеем Рябовым.

Сложно поверить в то, что Надежде Бабкиной восьмой десяток, ее энергии и жизнелюбию можно позавидовать. Артистка не только успевает заниматься делами ансамбля и театра "Русская песня", но еще и сниматься на телевидении и путешествовать в рамках фестиваля-марафона "Песни России".

"А еще мы записываем музыкальный альбом в рамках грантового проекта "Модно-Народно", - похвасталась артистка.