Ким Чен Ын призвал готовиться к использованию ядерное оружие

Необходимо улучшать боевую готовность стратегических войск КНДР, в том числе подготовиться к использованию ядерного оружия. Такое заявление сделал лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын.

Политик лично наблюдал за учениями по запуску стратегических крылатых ракет, которые должны были продемонстрировать готовность КНДР "к нанесению контрудара в любом пространстве", а также "боеготовность разных ядерных средств".

Ким Чен Ын, выразив удовлетворение результатом учений, заявил, что они подтвердили надежность ядерных сил сдерживания КНДР, а демонстрация их мощи сама по себе является важным элементом сдерживания войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркивал, что этот документ призван стабилизировать обстановку в Северо-Восточной Азии и снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове — в том числе с применением ядерного оружия.

При этом Ким Чен Ын предупреждал, что КНДР применит ядерное оружие при попытке нарушить суверенитет республики — его страна готова использовать все доступные наступательные силы в ответ на агрессию со стороны других государств.