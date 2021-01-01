Модель Алеся Кафельникова не видела мать два года

Пару лет назад мать известной модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова вдруг на всю страну обвинила зятя Георгия Петришина в том, что он плохо влияет на ее наследницу. Якобы он давит на нее, манипулирует, а на нее саму собирает компромат. Разразился скандал. Кафельникова опровергла слова матери и призналась, что беспокоится за нее. А Петришин и вовсе намекнул на некие ментальные проблемы у тещи.

Постепенно шумиха улеглась. А теперь Мария Тишкова снова объявилась. На сей раз она сообщила, что два года не виделась с дочкой. Они общаются исключительно в онлайн-пространстве.

"Не совпадают графики. Алеся активно строит семью и карьеру, путешествует по разным съемкам и показам, так что мы ведем переговоры и планируем встречаться там, где совпадут маршруты – в Москве, Дубае, Сингапуре. Жду, когда они приедут ко мне на Бали", - сообщила Тишкова.

Интересно, что Алеся Кафельникова не подписана на мать в социальных сетях. Сама Мария в этом не видит ничего особенного. Она рассказала Voice, что у них "теплые доверительные" отношения, при этом признав, что не все было гладко, они переживали разные этапы, но наконец смогли найти общий язык. А вот с зятем Георгием Петришиным, призналась Тишкова, дела обстоят не так хорошо.

"С Георгием ситуация сложнее – холодок все же присутствует, и не все вопросы можно закрыть одним разговором. Иногда отношения требуют времени и обоюдной внутренней работы, чтобы прийти к пониманию", - заключила мать Кафельниковой.

Напомним, модель вышла замуж в мае 2021 года. Летом того же года она родила дочь Кьяру.