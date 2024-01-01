Посол России анонсировал ответ на юбилейный пакет санкций Японии

Российские власти не оставят без надлежащего ответа 25-й пакет санкций, который японские власти приняли против нашего государства в январе. Об этом предупредил посол России в Токио Николай Ноздрев.

Назвав эти рестрикции нелегитимными, дипломат отметил, что их принятие "свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов".

Москва уже не раз предупреждала официальный Токио, что враждебные действия в любом случае не останутся без реакции, хотя мы избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа", заявил Ноздрев. Ответные меры "предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям", цитирует посла РИА Новости.

Примечательно, что на фоне постепенного восстановления российско-американского диалога Япония несколько смягчила публичную риторику в отношении нашего государства. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая добавил в свою речь слова о необходимости достичь взаимопонимания с Россией.

В ноябре 2024 года Такэси Ивая назвал "несколько позитивными" высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений. Однако от притязаний на Курильские острова Япония отказываться не собирается, подчеркнул дипломат.