Предотвращен теракт против митрополита Тихона. Что известно

Его имя - Денис Попович. 27-летний уроженец Черновцов, имел украинское гражданство и работал помощником митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Как оказалось, Поповича использовали спецслужбы киевского режима. Следуя инструкциям, он смог незаметно получить доступ к перепискам митрополита в телеграме и так следил за своим руководителем, отправляя информацию на Украину.

"Был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы убийства моих родственников, а впоследствии была задача найти союзника", - признался Попович.

Союзником, а правильнее сказать, сообщником стал клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках гражданин России Никита Иванкович. Он также задержан, в ходе обыска дома среди икон был обнаружен мобильный телефон. В смартфонах задержанных найдены номера десятков абонентов из Украины. Мужчины поддерживали киевский режим и даже донатили ВСУ. Так что ГУР завербовало их не на пустом месте, контакты кураторов из спецслужб также обнаружили в телефонах. Кроме того, в квартире Иванковича была спрятана саперная лопата. Нужна она была для того, чтобы раскопать схрон. Через него украинский спецслужбы передали взрывное устройство.

Новое задание - не просто следить за митрополитом Тихоном, а взорвать его. Скрыться предполагалось, используя поддельные украинские паспорта. После этого отрицать свою вину задержанные уже не пытались.

"Ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была нам в виде закладки передана. Мы должны были ее заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - говорит Попович.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - в миру Георгий Шевкунов - известный в России священнослужитель. В том числе он активно поддерживает наших бойцов, уехавших на СВО. Да и в целом Русская православная церковь стоит рядом с военными, а сотни священников служат на фронте. В свою очередь, киевский режим решил направить террор и в сторону священнослужителей.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы", - сообщила ФСБ.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Пётр Вершинин. ТВ Центр