Имена более 30 лауреатов премии общества "Знание" объявили в Москве. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре "Россия".
Среди участников - педагоги, авторы, блогеры и другие деятели просвещения, которые работают в самых разных сферах: экология, история, культура и не только. Всего в этом сезоне заявки подали свыше 19 с половиной тысяч человек. Это жители всех регионов и граждане 56 зарубежных стран.
"Нам очень важно создать условия для того, чтобы было больше возможностей, больше проектов. Больше возможностей для людей получить эти знания. Больше возможностей для людей, которые дарят эти знания, создавать такие проекты, искать новые формы, новые форматы, а с нашей стороны - всячески и всесторонне их поддерживать", - отметила министр культуры Ольга Любимова.