Имена более 30 лауреатов премии общества "Знание" объявили в Москве. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре "Россия".

Среди участников - педагоги, авторы, блогеры и другие деятели просвещения, которые работают в самых разных сферах: экология, история, культура и не только. Всего в этом сезоне заявки подали свыше 19 с половиной тысяч человек. Это жители всех регионов и граждане 56 зарубежных стран.