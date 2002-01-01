Эксперт рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсии, которая формировалась у граждан России с 2002 по 2013 годы, можно будет забрать при определенных условиях. Об этом рассказала в пятницу, 28 февраля, заведующая кафедрой “Бухгалтерский учет и аудит” экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эксперт сообщила в интервью агентству "Прайм", что забрать накопительную пенсию можно по достижении определенного возраста: с 55 лет — женщинам, с 60 лет — мужчинам. Потребуется подать соответствующее заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в зависимости от того, где находится накопительная пенсия.

Единовременной выплатой можно получить всю сумму накопительной пенсии в том случае, если она не превышает 412 тысяч рублей. В противном случае власти выдадут накопительную пенсию в форме ежемесячных выплат.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин предупредил, что россияне могут остаться без пенсии из-за неофициального трудоустройства. Он также предостерег от отказа от собственных накоплений в расчете исключительно на государственную пенсию.

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что россияне с 2026 года смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Сделать это смогут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 года, если они успели наработать 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.