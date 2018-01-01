Андрей Макаревич* планирует возвращение программы "Смак"

После того, как иноагент Андрей Макаревич заявил о планах дать "бешеный концерт" на Украине, сотрудничать с ним перестал продюсер "Адской кухни" Николай Билык, у которого было 49% бизнеса. В итоге анонсированное выступление не состоялось, но искать нового партнера легендарному солисту группы "Машина времени" все же пришлось.

Как передает Mash, Макаревич* позвал одного из продюсеров "Рецепта на миллион" Павла Судакова, который, кстати, стоял у истоков "Смака" в 90-х как режиссер.

Напомним, что последний раз кулинарное шоу вел Иван Ургант, пока оно не закрылось в 2018 году. В какой стране планируется снимать и показывать "Смак", пока неизвестно.

Ранее появилась информация, что Андрей Макаревич* может быть владельцем порядка 70 объектов недвижимости на территории России. Отметим, что в настоящее время лидер группы "Машина времени" постоянно проживает в Израиле и периодически дает концерты в недружественных России странах. Артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.

*Признан в России иностранным агентом