Госдеп раскрыл детали переговоров с Россией в Стамбуле

Российско-американские переговоры, состоявшиеся 27 февраля в Стамбуле, преимущественно касались деятельности дипломатических миссий двух стран. Об этом рассказали в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, американская сторона выразила беспокойство ограничениями на банковские переводы, заключение контрактов и набор персонала, которые действуют в отношении американских диппредставительств в России.

При этом Москва и Вашингтон выработали конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий, договорившись в ближайшем будущем вновь встретиться для их обсуждения, цитирует сообщение Госдепа Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил прогресс в вопросе урегулирования украинского кризиса. Политик заявил, что в случае достижения договоренности по мирному урегулированию на Украине Москва не станет его нарушать.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии Соединенным Штатам, подчеркивал, что мы в России доверяем самим себе, а доверие к Вашингтону придется восстанавливать долгими и серьезными усилиями.