Еще два российских оператора отменили роуминг в Крыму

"Мегафон" и Yota, как и планировалось, отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Начиная с 28 декабря, во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Как отметили в ФАС, компания Yota, которая предоставляет услуги мобильной связи на базе сети Мегафон, отменила роуминг добровольно.

Ранее роуминг на территории Крыма отменили Билайн, Т2 Мобайл, ООО "ВТБ Мобайл" и Ростелеком. Из всех операторов оспорить предписание ФАС об отмене наценок пытался МТС, однако Арбитражный суд Москвы не поддержал позицию компании.