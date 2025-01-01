Премьер Великобритании пообещал Украине войска и самолеты

Британские власти готовы оказывать Киеву не только финансовую и оружейную помощь, но также предоставлять конкретную поддержку на местности. Такое заявление сделал глава правительства Великобритании Кир Стармер.

По словам политика, Лондон готов отправить "сухопутные войска и самолеты" для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта с Россией. Этот план прорабатывается "совместно с нашими союзниками".

Стармер также пообещал, что в течение 2025 года "мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше". Великобритания принимает на себя большую часть бремени в области безопасности, цитирует заявление политика РИА Новости.

Ранее Стармер пообщался с президентом США Дональдом Трампом на тему украинского урегулирования. Американский лидер заверил, что в случае достижения мирной договоренности Москва не станет его нарушать. Он также положительно оценил действия России в направлении урегулирования конфликта на Украине.

Британский премьер, по словам источников, показал Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине. Отмечается, что Стармер попросил президента Соединенных Штатов предоставлять огневую поддержку, если европейские миротворцы на Украине окажутся в опасности.