Дмитрия Маликова заподозрили в чрезмерной опеке над дочерью

В феврале единственной дочери певца Дмитрия Маликова Стефании исполнилось 25 лет. Она ни разу не была замужем, детей у нее нет. Даже ходят слухи, что она живет с родителями. В Сети неоднозначно обсуждают семейную связь Маликовых. Одни считают, что такая сплоченность - редкость в современном мире и за нее следует "держаться" и оберегать. Другие же высказывают мнение, что отец чрезмерно опекает дочь, а ей давно следует сепарироваться от родителей, иначе ни к чему хорошему такая тесная связь не приведет.

"Если вовремя не происходит сепарация от родителей, то мы получаем инфантильную личность, которая без покровительства своих родителей в конце концов просто теряется в этом мире. Она может включить как протестное поведение, когда она просто будет делать все назло и демонстрировать, что я уже взрослая: „Пап, давно тебе пора меня отпустить“. Либо же она может начать разговаривать. Что она выберет — это, конечно, вопрос", - высказала мнение "Пятому каналу" психолог Елена Ярикова.

Интернет-пользователи вспомнили, как несколько лет назад Стефания хотела начать певческую карьеру, однако отец ее отговорил, потому что якобы не видел в ней большой увлеченности музыкой. Сейчас она запустила свой бизнес - занимается созданием одежды. Но и тут, как говорят, не все просто. Не так давно Стефания попала в некрасивую историю - на нее подал в суд предприниматель из Калуги. Она одержала победу, причем, по слухам, не без помощи влиятельного отца. Более того, Маликов не пустил дочь, когда та хотела прыгнуть с парашютом.

Впрочем, дедушка Юрий Маликов уверен, что Стефания не подвержена опеке, потому что у нее такой же сильный характер, как и у ее отца.

"Даже если он ее опекает, она все равно делает то, что… Как и он, так и она делают то, что считают нужным. Ей уже много лет, 20 с лишним. Дочка сама уже выросла. Зачем ее опекать?" - задал риторический вопрос Юрий Маликов.