В Совфеде назвали условия возвращения в Россию западных автобрендов

Комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Его предлагают обставить рядом условий.

Как пишут "Ведомости", сенаторы настаивают на обеспечении гарантий сохранения производства в России, даже если иностранные производители снова решат покинуть российский рынок. Для этого их предлагают обязать работать строго в рамках совместного предприятия с нашими автопроизводителями при сохранении контроля над ним за Россией.

Иностранцы могут не рассчитывать на специальные режимы и льготные условия, а все результаты интеллектуальной деятельности, конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать СП, говорится в письме комиссии Совфеда.

Немаловажный момент: авторы инициативы настаивают на том, чтобы страны происхождения иностранных брендов, желающих вновь работать в России, сначала отменили антироссийские рестрикции — лишь после этого их компании предлагается допускать на наш рынок.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. Это подтверждает рост макроэкономических показателей.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что принял решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза "в отношении автомобилей и всего остального". В Европе боятся, что разразится полномасштабная торговая война между ЕС и США.