Швеция должна быть готова к потенциальной конфронтации с Россией. Об этом заявил руководитель военной разведки скандинавского государства Томас Нильссон.

Как пишет Politico, временное сокращение российской активности в балтийском регионе может претерпеть изменения после того, как Россия закончит свою специальную военную операцию.

Нильссон подчеркнул, что "как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район". С учетом этого он призвал к осторожности и бдительности соседей России, особенно на фоне наметившегося потепления между Москвой и Вашингтоном.

Ранее аналитик финского института внешней политики Юсси Лассила заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать исключения Финляндии и Швеции из Североатлантического альянса ради налаживания хороших отношений с Москвой.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников отмечал, что на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами. С вступлением в НАТО к ним примкнули Финляндия и Швеция.