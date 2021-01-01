"Что это?" Трампа поставил в тупик вопрос про военный блок AUKUS

Дональд Трамп забыл или не знал расшифровку названия военного блока AUKUS. В него входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия.

Во время встречи Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером один из журналистов спросил американского президента, будет ли обсуждаться блок AUKUS на переговорах.

"А что это значит?" – недоуменно спросил Трамп в ответ.

Когда ему объяснили, что это за альянс, президент США подтвердил, что вопрос будет подниматься. По его словам, у США и Великобритании "замечательные отношения с Австралией".

AUKUS создан в сентябре 2021 года для реализации совместных оборонных инициатив США, Британии и Австралии.