Наташа Королева: "8 марта в моем календаре не присутствует"

Завтра уже 1 марта, а там и Международный женский день близко. Многие дамы готовятся к нему заранее: составляют планы на день, записывают список желаний, отправляются в салоны красоты, чтобы быть к 8 марта во всеоружии. Вот только одна из самых заводных артисток отечественной эстрады Наташа Королева никак не готовится к этому празднику. И вот почему.

"Я не составляю никакие вишлисты, потому что у меня не существует этого праздника. Всё. 8 марта в моем календаре не присутствует. Муж может сделать сюрприз, но это только по его инициативе. Если у него будут силы на подарки 8 марта, то значит будут", - рассказала Наташа Королева "КП".

Дело в том, что 8 марта у супруга артистки Сергея Глушко день рождения. Поэтому женский праздник в доме певицы не отмечается. Вместо этого Наташа готовится к дню рождения мужа. Обычно это семейные посиделки в кругу самых близких и друзей.