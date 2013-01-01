Воронежские мошенники повесили на Жерара Депардье микрокредит

Мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Схема безотказная: кредиты берут на человека, который явно не станет обращаться в российские правоохранительные органы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на Депардье взяли микрозайм в Воронеже. Сумма кредита составляет всего 5 тысяч рублей, но проценты набегают каждый день, с февраля 2024 года скопилась немалая сумма.

Аферисты использовали нехитрую логику: француз хотя и получил в 2013 году российский паспорт, но в России бывает нечасто, а потому и в местную полицию вряд ли пойдет.

Ранее эксперты в области экономической безопасности рассказали, что нужно предпринять, если мошенники взяли кредит на ваше имя. Действовать нужно без паники, следуя четкой схеме.

Министерство внутренних дел России тем временем предупредило, что мошенники придумали новую уловку: они рассылают письма о штрафах и предлагают большую скидку, если оплатить сразу и по QR-коду. В реальности это фейк, поддавшись на который, человек рискует своими персональными данными.