Юре Борисову неловко из-за номинации на "Оскар"

В конце января стало известно, что Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии.

До "Оскара" остаются считанные дни, вручать кинопремию будут в США в ночь на 3 марта по московскому времени. Юра Борисов в интервью для программы "Утро. ТНТ" признался, что остается спокойным, да и свою номинацию он считает заслугой целой команды.

"Рядом со мной очень много людей, которые в этом участвовали, и это их заслуга в том числе. Да, конечно, моя доля тоже есть. Но мы всей командой делаем кино, а номинируют актера. Мне всегда немножко неловко, потому что мы это все вместе делали и приложили равное количество усилий. Просто мне повезло", - высказал мнение актер.

Ранее кинокритик Иван Гамзин заявил, что Юре Борисову вряд ли стоит рассчитывать на победу. Он вспомнил о том, что его соперник, актер Киран Калкин, ранее уже дважды обходил россиянина - одержал над ним победу в аналогичных номинациях в рамках премий "Золотой глобус" и BAFTA. По мнению критика, и "Оскар" тоже достанется Калкину.