Государствам — членам Евросоюза следовало бы отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с Соединенными Штатами и "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти". С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет Le Monde, французский лидер призвал страны Европы "стать силой", поскольку пока "мы немного аморфны". Макрон попрекнул европейских коллег тем, что "мы недостаточно планируем заранее".

Президент Франции подчеркнул, что необходимо принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах, а ответ на действия Вашингтона по отношению к ЕС должен исходить не из подчинения.

Ранее отмечалось, что Эмманюэль Макрон мог бы стать единым представителем Европы на фоне восстановления диалога между Россией и Соединенными Штатами, к которому не приглашали европейские страны.

Именно личное вмешательство Макрона называют причиной, заставившей президента США Дональда Трампа согласиться принять в Вашингтоне главу киевского режима Владимира Зеленского.