Microsoft предупредила о закрытии Skype

Компания Microsoft, вероятно, закроет Skype. На это указывает скрытая строка в коде последней предварительной версии приложения.

"Начиная с мая Skype будет недоступен. Звонить и общаться продолжайте в Teams", - говорится в строке, которую обнаружил ресурс XDA Developers.

Сервис Skype появился в 2003 году. С 2011-го принадлежит Microsoft. В последние годы компания практически перестала поддерживать и развивать Skype.

В годы пандемии приложение фактически проиграло конкуренцию более современным сервисам, вроде Telegram, Discord, ZOOM, а также корпоративному мессенджеру Microsoft — Teams.