ВС России освободили восемь населенных пунктов за неделю

Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили восемь населенных пунктов за неделю. Об этом в пятницу, 28 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в сводке в Telegram-канале ведомства, освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Новолюбовка, Тополи, Улаклы, Новоандреевка.

Также за минувшую семидневку сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 13 управляемых авиабомб Hammer, 20 управляемых авиабомб JDAM, девять снарядов HIMARS, 42 снаряда Vampire, 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания и проявляют себя как истинные патриоты. Поздравляя военных с Днем защитника Отечества, российский лидер вручил им госнаграды.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия в рамках своей специальной военной операции лишь тогда, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие все стороны конфликта на Украине. Москве необходим "твердый устойчивый результат", подчеркивал дипломат.