Собянин: Пять поликлиник открывается в Москве в ближайшие дни после реконструкции

Иван Васильевич эту поликлинику в Печатниках помнит с момента постройки в 70-х годах прошлого века. Тогда она, конечно, соответствовала всем стандартам. Но они изменились. Сейчас все по-московскому.

Поликлиника снова открыла свои двери для пациентов совсем недавно - после комплексной модернизации. Как и множество других в Москве.

"Это не просто обновление зданий - это переоснащение и создание современной среды, чтобы прийти на прием было легко, а получить помощь - быстро и комфортно. Программа модернизации городских поликлиник завершена уже в 285 зданиях", - отметил мэр Сергей Собянин.

Удобные зоны ожидания, вместо регистратуры, отгороженной от посетителей стеклом, - удобные стойки информации, где все всё объяснят без лишних вопросов. Для тех, кто их задавать не любит, на стенах доступные указатели. Не потеряешься.

Отделения распределены по этажам: внизу - врачи общей практики, специалисты узких профилей - в верхних. Хирургия - на третьем. Здесь теперь самое современное оборудование.

Новая щелковская поликлиника сейчас отличается от той, что в Печатниках, разве что расположением. Здесь тоже московский стандарт во всей красе.

"Завезли современное оборудование: это аппарат МРТ, КТ, остеоденситометр, аппараты УЗИ экспертного класса. Отделение функциональной диагностики оснащено самым современным образом: это электронейромиограф, электроэнцефалограф, аппараты для суточного измерения сердечного ритма", - говорит заместитель главврача по профилактике Анастасия Троценко.

А это уже Митино. В главном корпусе 180-й поликлиники все готово к приему пациентов - он начнется 3 марта.

На севере - в Дмитровском районе - тоже обновлена поликлиника. Только здесь - детская.

Всего с понедельника возобновят работу целых пять поликлиник. Еще одна - в Зеленограде. Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку пациентов - на платформе "Активный гражданин" проголосовали больше 200 тысяч человек, 70% из которых одобрили программу комплексной реконструкции.