Движение на участке Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

1 и 2 марта будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ с 5:20 утра до 1:50 ночи. В качестве альтернативных маршрутов пассажиры могут воспользоваться БКЛ, МЦК, трамваями и другими маршрутами наземного городского транспорта. Кроме того, повторный вход в метро на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и "Площадь Гагарина" МЦК будет бесплатным.

Ограничения связаны со строительством перехода на станцию "Академическая" Троицкой линии метро.