Известному автоблогеру избрали меру пресечения

В Дорогомиловском суде Москвы избрали меру пресечения известному автоблогеру Ахмеду Венгалби. Он был задержан в среду вечером на Кутузовском проспекте за взятку сотрудникам ГАИ. По данным ТАСС, его заключили под стражу до 27 апреля.

Момент передачи денег зафиксировала камера наблюдения в служебном автомобиле. Блогер положил 100 тысяч рублей между водительским креслом и подлокотником. Так он хотел откупиться за то, что находился за рулем в алкогольном опьянении, без прав. Да еще и машина была с глухой тонировкой.

Против блогера возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу".