Юные пациенты Морозовской больницы проводили зиму

Из желающих прокатиться на пожарном подъемнике выстроилась длинная очередь из мам, маленьких пациентов и даже сотрудников детского стационара. Мальчишки атакуют аварийно-спасательную машину. Посидеть за рулем - настоящее везение. После примерки формы у некоторых от счастья, кажется, сердце ушло в пятки.

Проводы зимы в Морозовской - добрая традиция. Устроить праздник пациентам детского стационара для взрослых - задача ответственная. Показывают много интересного. Например, гидравлическими ножницами спасатели перерезают стойку автомобиля, попавшего в ДТП. Другое приспособление работает как отмычки.

Вокруг чучела Масленицы - шумное веселье. Члены клуба исторической реконструкции сошлись в показательном бою. Подоспела солдатская каша. На встречу с детьми торопится Уна - штатный сотрудник поисково-спасательного отряда. Ее основная работа - поиск людей, работа на техногенных ЧП. Сегодняшняя миссия - совсем другая.

Для пациентов Морозовской, находящихся на лечении длительное время, такой культурный досуг - залог хорошего настроения, а значит, скорейшего выздоровления, говорят врачи.

"Положительные эмоции - это терапия не только для детей, но и для взрослых. Действительно, мы всегда готовы дарить радость и не упускаем ни одной возможности, чтобы сделать эту радость полнее, живее", - отметил главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Мастер-классы, игры, соревнования - насыщенная программа позволит пациентам и их родителям встретить весну с улыбкой.