В России появился новый журнал для мам

В Москве вышел первый номер нового журнала "Алло, мам", который точно станет настольной книгой для российских женщин.

Здоровье, культура, мода, история - издание будет интересно всей семье. Но главный раздел посвящен детям. В журнале собраны советы по самым разным вопросам от психологов, врачей и других экспертов. Авторские фотографии - настоящее украшение нового альманаха. Ну а юные читатели всегда найдут на страницах рубрику со сказками и играми.

"Прошлый год был ренессансом печатных изданий, каждый из нас занял свою нишу, и вот наша ниша, наша целевая аудитория - мамочки всей России", - отметила главный редактор Юлия Образцова.