Москвичи смогут наблюдать пик парада планет

На улицах Москвы в окружении миллионов огней происходит чудо. Достаточно просто поднять голову, чтобы увидеть не только звезды, но и планеты. Для этого не нужно ехать в леса и поля. Все - рядом. В Московском астрономическом клубе по этому поводу царит оживление. Солнечная система делает землянам большой весенний подарок. Абсолютно все планеты можно наблюдать за один вечер.

После захода Солнца в поле видимости окажутся сразу семь наших соседей. Если посмотреть под ноги, на родную Землю, то и все восемь. Парад планет - явление нередкое. Их подразделяют на малые и большие в зависимости от количества участников. Но чтобы сразу все, включая неуловимый Меркурий, да еще и столько дней подряд, такое бывает нечасто.

"Та же самая история будет 1 и 2 марта. Но к ним еще присоединится молодой месяц Луны. Потому что Луна пройдет 28 февраля новолуние и окажется тоже по эту сторону от Солнца", - рассказала Людмила Кошман, астроном, научный сотрудник Московского планетария.

Никакими катаклизмами для землян все происходящее не грозит. Во время парада планет не стоит переживать за давление, температуру и состояние психики. Нужно забыть об апокалиптических слухах вроде "предзнаменований судьбы" и предвестниках катастроф . И уж тем более не нужно слушать любителей мистики. Те утверждают, что в это время нельзя давать в долг, делать маникюр, стричь волосы. Якобы во время парада планет усиливается энергия и пробуждаются древние мифические существа. Какая связь между ними, положением планет и походом в парикмахерскую, не уточняется.

Эксперты советуют просто расслабиться и думать о хорошем, вглядываясь в звездное небо. Гости Московского планетария с этим согласны.

В марте всем неравнодушным к астрономии лучше вообще не спать. Нас ждут затмения Луны и Солнца, у Сатурна исчезнут кольца - их видимая толщина станет минимальной. Но самый оригинальный сюрприз готовит Венера.

"С 17 по 21 марта она примет двойную видимость. Правда, низко у горизонта, но тем не менее мы ее сможем увидеть и вечером, и утром", - объяснила Кошман.

Астрономы шутят: эта весна - просто космос. Главное - почаще смотреть выше линии горизонта.