Песков о покушении на митрополита Тихона: "Ничего святого"

В Кремле отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев в своих действиях не гнушается ничем.

"Нет ничего святого", - заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта в отношении крымского митрополита Тихона. Его готовила военная разведка Украины.

За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Они дали признательные показания. Уточняется, что после преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам.

Известно, что злоумышленники получили от Киева бомбу через тайник. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.