Проблемы развития пчеловодства обсудят в российской столице

В Москве открылся международный конгресс "Пчела и человек. Россия и дружественные страны". На мероприятии собрались представители отрасли, а также представители органов власти.

Приехали и гости из 35 государств - Китая, Сербии, Ирана, Саудовской Аравии и других. Среди главных тем - актуальные проблемы развития пчеловодства. В центре внимания и сохранение экологии. Запланированы научные сессии, а также экскурсионная программа. На торжественном открытии выступил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов: