Песков назвал принципы, на которых восстанавливается диалог с США

Россия со всеми старается выстраивать диалог с позиции уважения и взаимной выгоды. Об этом рассказал в пятницу, 28 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать встречу политиков из России и США, состоявшуюся 27 февраля в Стамбуле, делегации были на уровне дипломатических ведомств, поэтому детальных комментариев нужно ожидать от них.

В целом Россия стремится к диалогу на основе взаимоуважения и обоюдной выгоды, в том числе с Соединенными Штатами, подчеркнул Песков.

При этом у российской стороны нет планов проведения какой-то встречи в годовщину встречи на Эльбе — в апреле 1945 года советские и американские солдаты встретились на берегах этой реки в ознаменование совместного разгрома фашистских войск, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте рассказали, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 27 февраля в Стамбуле, преимущественно касались деятельности дипломатических миссий двух стран. Стороны договорились в ближайшем будущем вновь встретиться.

Между тем сенатор Совфеда Андрей Климов объяснил "Ленте.ру", почему российские власти не стали давать официальных комментариев относительно стамбульских переговоров. Политик отметил, что "таких контактов впереди еще будет немало, и относиться к этому нужно спокойнее". Самое главное — чтобы "две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям".