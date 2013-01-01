Голландский полузащитник Ройстон Дренте играл в "Алании" в 2013 году. Всего он провел шесть матчей и забил три гола. Команду тогда тренировал Валерий Газзаев. Интересно, что по итогам сезона она вылетела из элитного дивизиона российского футбола.

В свежем интервью Ройстон Дренте рассказал, что его одноклубники по владикавказской команде могли выпить водки перед игрой и это считалось нормальным.

"Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили шоты перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не шот водки. Это было нормально, выпить шот. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей", - поведал Дренте AS.

К слову, футболист в свое время играл за мадридский "Реал". В настоящее время спортсмен завершил карьеру. Он закончил с футболом два года назад.

Напомним, что в конце декабря один из самых титулованных футбольных тренеров Валерий Газзаев получил престижную награду из рук президента России Владимира Путина. В День Конституции в Екатерининском зале Кремля президент вручал государственные награды. В завершении церемонии президент назвал сплоченность народа бронежилетом России.