Кремль отреагировал на заявление Швеции о подготовке к конфликту с Россией

Россия внимательно следит за военной деятельностью Швеции в рамках Североатлантического альянса. Об этом рассказал в пятницу, 28 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика попросили оценить высказывания руководителя шведской разведки о том, что как только Россия закончит свою спецоперацию на Украине, она активизирует военную активность в отношении северных соседей. Из этого в Стокгольме сделали вывод, что нужно готовиться к конфронтации с Москвой.

Песков напомнил, что Швеция, войдя в НАТО, стала полноформатно участвовать в работе этого военно-политического блока. Российские военные "очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры", сообщает ТАСС.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр уверял, что постоянная дислокация натовских войск вблизи российской границы в Скандинавии пока находится лишь в планах — сейчас для этого, по мнению Брюсселя, время не пришло.

При этом российский МИД подчеркивал, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью — стараниями Стокгольма и Брюсселя некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации.