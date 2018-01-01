Семья запретила проводить вскрытие Мишель Трахтенберг

26 февраля стало известно о смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет. Сообщалось, что незадолго до смерти она перенесла трансплантацию печени. Что стало причиной кончины актрисы, не уточнялось. И вряд ли общественность об этом узнает вообще.

Дело в том, что родственники актрисы запретили проводить вскрытие "по религиозным причинам", передает Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка. Однако если бы был хотя бы намек на насильственную причину смерти Трахтенберг, то процедура была бы проведена без спроса у родственников. Кроме того, что семья актрисы отказалась от вскрытия, в своем заявлении она попросила не разглашать подробности ее ухода из жизни.

Напомним, Мишель Трахтенберг получила известность после выхода фильма "Евротур", однако многим зрителям она запомнилась прежде всего по роли Джорджины Спаркс из сериала "Сплетница". Также Мишель снималась в сериале "Баффи — истребительница вампиров", драматической ленте "Милосердие". Последний фильм с Трахтенберг вышел в 2018 году.