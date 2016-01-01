Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Россия предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, прерванного после начала российской специальной военной операции. Об этом в пятницу, 28 февраля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство раскрыло некоторые подробности переговоров с американскими коллегами, которые состоялись 27 февраля в Стамбуле. В частности, "в конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения".

Наряду с этим удалось согласовать совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипломатических миссий на взаимной основе. Кроме того, Москва подняла тему возвращения дипломатической собственности, которую изъяли у России в США с 2016 по 2018 годы.

МИД России подчеркнул, что переговоры прошли в содержательном и деловом ключе, а по их завершении стороны договорились продолжить диалог.

Запад закрыл свое небо для самолетов из России с началом спецоперации. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) допускала, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года.

При этом Росавиации пришлось опровергать утверждения о том, будто аэропорты юга и центра страны, закрытые с началом спецоперации, срочно готовят к возобновлению работы в обычном режиме. На самом деле эти воздушные гавани пока не планируют открывать.