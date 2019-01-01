Владимир Путин принял в Кремле губернатора Иркутской области.

Игорь Кобзев доложил президенту о результатах социально-экономического развития региона. В том числе о восстановлении пострадавшего от сильного наводнения в 2019 году города Тулун.

Отдельное внимание на встрече уделили помощи семьям участников СВО, вопросам расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений. Говоря о подготовке к празднованию 80-летия Победы, губернатор передал главе государства письмо от ветерана войны.