Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Запад"

Начальник Генштаба прибыл в расположение группировки "Запад". Валерий Герасимов посетил мотострелковую дивизию и заслушал доклады командиров.

Среди главных вопросов – текущая обстановка и результативность военных операций. Также Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся сержантам и офицерам.

"Отмечаю, что гвардейская мотострелковая дивизия успешно выполняет задачи, поддерживает традиции, которые заложены в годы Великой Отечественной войны, удостоена звания гвардейской, активно ведете боевые действия, на всех направлениях, где части дивизии наступают, дивизия отмечается в лучшую сторону, еще раз поздравляю вас, желаю дальнейших боевых успехов", - сказал глава Генштаба.